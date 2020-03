In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kinderspielplatz ist gemäß behördlicher Anordnung aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres gesperrt © David Gamperl

Die Autos auf der Autobahn in Richtung Fürstenfeld lassen sich auf einer Hand abzählen. Nur eine Vielzahl an Lastwagen fährt auf der ersten Spur dahin, um auch weiterhin die Versorgung in den Lebensmittelgeschäften sicherzustellen. Auch in den Ortschaften rund um Fürstenfeld ist draußen kaum jemand zu sehen. Nur vereinzelt sieht man Radfahrer, Spaziergänger oder Traktoren, die gerade ihre Äcker für den Anbau vorbereiten.