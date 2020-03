In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Während Hartberg einer Geisterstadt gleicht, pulsiert in Fürstenfeld der Straßenverkehr. Menschen sieht man in beiden Städten aber kaum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Parkplätze im Hartberger Einkaufszentrum Hatric sind leer © Kirin Kohlhauser

Der Frühling setzt mit 18 Grad am Dienstag ein Ausrufezeichen. Allein in den Städten des Bezirks ist wenig los. Großteils werden die Maßnahmen gegen das Coronavirus von den Bürgern eingehalten. So auch in Fürstenfeld.