In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Seit 179 Jahren gibt es den Mittwochs-Wochenmarkt im Oberwarter Zentrum. Die Termine in dieser (18. März) und kommender Woche (25. März) wurden nun abgesagt. Die samstäglichen Bauernmärkte bleiben unter Sicherheitsbestimmungen aber bestehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mittwochsmarkt in Oberwart hat seit 179 Jahren Tradition © Thomas Pilch

In einer Besprechung des Krisen-Teams der Stadtgemeinde Oberwart wurde am Montag beschlossen, dass der Wochenmarkt am Mittwoch für diese und kommende Woche (18. und 25. März 2020) abgesagt wird.