Zwei Pkw krachten am Montag in St. Johann gegeneinander - drei Feuerwehren mit insgesamt 7 Fahrzeugen wurden zum unfallort gerufen.

Ein Auto war nicht mehr fahrtüchtig © FF Hartberg

Am Montagvormittag (Alarmzeit 10:50) kam es auf der B50 in St. Johann in der Haide zu einem Auffahrunfall. Der Zusammenstoß ereignete sich in Fahrtrichtung Osten auf Höhe der Forstinger-Kreuzung - gegenüber der Abzweigung zum Oktoberfest-Gelände.