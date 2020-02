Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Grafendorf am Freitagmorgen aus. Ein Kleinkind war mit der Hand in einem Sessel eingeklemmt, die Eltern alarmierten die Einsatzkräfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehrleute befreiten das Kind unverletzt © Juergen Fuchs

In einem Wohnhaus in der Gemeinde Grafendorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hatte sich Freitagfrüh ein dreijähriges Kleinkind so unglücklich mit der Hand in einem Sessel verklemmt, dass die Eltern mit eigenen Befreiungsversuchen nicht mehr helfen konnten. Sie wählten daraufhin den Notruf 122 und alarmieren die Freiwillige Feuerwehr.