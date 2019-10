Modeunternehmer Ferdinand Roth sieht die Hartberger Innenstadt in der Krise und überlegt eine Übersiedlung. Er zieht Vergleiche mit anderen Stadtzentren und hebt Leibnitz sowie Fürstenfeld dabei hervor.

Die Hartberger Innenstadt sei an Wochentagen fast leer, bemängelt Ferdinand Roth © Harald Hofer

Mit sechs Modehaus-Filialen, davon fünf in den Städten Feldbach, Leibnitz, Hartberg, Gleisdorf und Fürstenfeld ist Ferdinand Roth in der Ost- und Südoststeiermark vertreten. Er hat also einen Überblick über die jeweiligen Innenstädte.