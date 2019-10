Die Firma Spitzer Engineering in Vorau plant seit 30 Jahren Anlagen für namhafte Kunden aus dem In- und Ausland. Am Donnerstag feierte der Betrieb mit seinen 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Jubiläum.

Firmenchef Herbert Spitzer mit Juniorchefin Simone Spitzer und Ehefrau Maria Spitzer © Harald Hofer

Im Jahr 1989 gründete Herbert Spitzer, der davor mehr als zehn Jahre in Deutschland in der technischen Planung tätig war, seine Ingenieurfirma in Vorau. "Jeder hat mir davon abgeraten, hier am Land ein Ingenieurbüro einzurichten, aber der Erfolg hat mir recht gegeben", sagte Spitzer stolz bei der Jubiläumsveranstaltung im Mehrzecksaal der NMS Vorau.