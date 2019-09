Zum zweiten Mal sollte am Donnerstag im Pöllauer Gemeinderat der „Klimanotstand“ ausgerufen werden. Es kam anders.

Der Gemeinderat rief den Klimanotstand auch im zweiten Anlauf nicht aus © Jürgen Fuchs

Über beinahe 800.000 Euro Rücklagen verfügt die Marktgemeinde Pöllau laut dem Rechnungsabschluss 2018. Der SPÖ im Gemeinderat erfolgt der Umgang mit der Summe allerdings zu wenig transparent. Das Geld hätte laut Gebührenhaushaltsverordnung auf ein Sparbuch gelegt werden müssen, was auch die Bezirkshauptmannschaft bei einer Gebarungsprüfung kritisierte. SP-Gemeinderat Andreas Stranzl stellte deshalb eine Anfrage an Bürgermeister Johann Schirnhofer, ob dies bereits geschehen sei. „Es wird in Zukunft erfolgen. Momentan haben wir das Geld für die Vorfinanzierung von Ausgaben benötigt“, erklärte Schirnhofer.