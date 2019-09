Facebook

Die „Druckluftzentrale“ des LKH haben selbst viele Mitarbeiter noch nicht gesehen © Susanne Rauschenbach

Tischler, Elektriker, Gärtner oder EDV-Techniker – mit 500 Mitarbeitern ist das LKH Hartberg wichtiger Arbeitgeber in der Region und beschäftigt auch Berufsgruppen, die man in einem Krankenhaus in erster Linie nicht vermuten würde. Aus diesem Anlass hat man am Donnerstag 120 Schülern die „Katakomben des LKH gezeigt“, wie Günther Winkler, ärztlicher Direktor, sagt und sie mit Lüftungsanlagen, Notstromaggregaten oder der EDV vertraut gemacht.