Die Feuerwehr Kaindorf, das Rote Kreuz, der Notarzt und die Polizei waren beim Unfall im Einsatz © Feuerwehr Kaindorf

Zu einem Großaufgebot an Rettungskräften führte Dienstagmittag ein Auffahrunfall auf der B54 in Hartl in Richtung Graz. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall auf Höhe der Firma Gaugl verwickelt.