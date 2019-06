Facebook

Pfarrer Roger Ibounigg © Barbara Kahr

Vorwürfe, Kritik und Ablehnung– all dem musste sich gestern Gerichtsvikar Gerhard Hörting in einem Gasthaus in Pöllauberg stellen. Er war am Abend im Auftrag von Generalvikar Erich Linhardt nach Pöllauberg gekommen, um die Position der Diözese hinsichtlich Pfarrer Roger Ibounigg zu erläutern. Am Vormittag hatte Bischof Wilhelm Krautwaschl jenen gebeten, andere seelsorgliche Aufgaben zu übernehmen und damit den Pfarrverband Pöllau-Pöllauberg zu verlassen.