Die Anlage kostet der Gemeinde keinen Cent, gehört ihr aber nach 14 Jahren © fotolia/diyanadimitrova

Einen endgültigen Beschluss über den Bau einer Fotovoltaikanlage auf den Dächern der NMS und des Mehrzwecksaals zu errichten, fasste der Vorauer Gemeinderat am Donnerstagabend. Die Investition in der Höhe von rund 160.000 Euro wird von der privaten "ARGE Spitzer & Ecosmart" getragen, welche in den ersten 13 Jahren auch die Einnahmen aus der Stromeinspeisung lukriert.

