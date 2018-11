Zwischen 20 und 40 Jahre sind jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lagerhaus Wechselgau tätig, die am Mittwoch in Hartberg geehrt wurden. Außerdem gab es runde Geburtstage zu feiern.

Die Jubilare mit Wechselgau-Geschäftsführer Hermann Klapf und Obmann Josef Haas © Hofer

In den Gasthof "Zum Brauhaus" am Hartberger Hauptplatz lud das Lagerhaus Wechselgau am Mittwoch seine Dienst- und Geburtstagsjubilare sowie jene Mitarbeiter, die im abgelaufenen Jahr in Pension gegangen sind ein.

