Feistritztal Wie sich die Steiermark künftig selbst mit Soja versorgen will

Im Mischfutterwerk Großschedl in Feistritztal wurde am Montag die "Eiweißwende" ausgerufen. Die Steiermark will künftig verstärkt auf eigenen Sojaanbau für regionale Lebensmittel setzen.