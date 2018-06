Im Rahmen eines Flohmarkts wurden am Freitag in der oststeirischen Gemeinde Neudau Gegenstände aus dem Nachlass der im Jänner verstorbenen, früheren Ehefrau des Bundespräsidenten verkauft.

Bilder, die Brigitte Van der Bellen selbst gemalt hatte, wurden auch verkauft © Otto Trimmel

Über mehrere Jahre hatten Alexander und Brigitte Van der Bellen in der südburgenländischen Gemeinde Wörterberg (Bezirk Güssing) ein Wohnhaus, das Brigitte Van der Bellen nach der Trennung von ihrem Mann allein bewohnte. Sie engagierte sich in den Gemeinden dies- und jenseits der Landesgrenze zur Steiermark in der Flüchtlingshilfe, sodass auch ein starker Bezug zur benachbarten steirischen Gemeinde Neudau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) entstand.

