Karl Polzhofer will die Möbelproduktion in Pöllau wieder zu alter Größe führen © Franz Brugner

Nach der Zustimmung der Gläubiger zum Sanierungsplan des Kapo-Möbelwerks in Pöllau liegt nun die Geschäftsführung wieder in den Händen von Seniorchef Karl Polzhofer. "In den nächsten Tagen werde ich Gespräche mit den Mitarbeitern führen. Binnen eines Dreivierteljahres sollten wir dann im Vollbetrieb sein", sagt er.

