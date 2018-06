Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die komplette Schließung des bekannten Möbelerzeugers Kapo in Pöllau ist abgewendet. Die Gläubiger stimmten am Donnerstag dem vorgelegten Sanierungsplan für das Unternehmen zu.

Der Sanierungsplan für die Kapo-Möbelwerkstätten wurde angenommen © Franz Brugner

Im Februar meldeten die Kapo-Möbelwerkstätten in Pöllau die Insolvenz an. Damals wurde eine Fortführung des Unternehmens angestrebt, schließlich musste jedoch im April die Möbelproduktion geschlossen werden. Von den davor 78 Beschäftigten verloren bis auf 13 in der Polstermöbelproduktion alle ihre Arbeit.

