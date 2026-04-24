Am Freitag kurz nach 11 Uhr ereignete sich auf der A2 Südautobahn bei Ilz ein Unfall. Kurz nach der Feistritzbrücke in Fahrtrichtung Wien stießen drei Autos zusammen. Ein Fahrzeug blieb fahrtüchtig, die beiden weiteren kamen nach dem Aufprall auf der ersten Fahrspur zu stehen. In einem Auto befand sich eine Familie mit zwei Kindern, im anderen Pkw ein älteres Ehepaar. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall niemand.

Sofort rückten die Asfinag und die Freiwillige Feuerwehr Neudorf aus, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrzeuge zu bergen. Warum es zu dem Auffahrunfall kam, ist bisher ungeklärt.

Video: Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall