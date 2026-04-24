Bei der OMV-Tankstelle in Sebersdorf kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Um 19.57 Uhr wurde die Feuerwehr Sebersdorf per Sirenenalarm zum Unfallort gerufen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die Fahrzeuglenker eines BMW und eines Hyundai im Kreuzungsbereich der Hartbergerstraße (L401) und der Tankstelle miteinander. Dabei wurden beide Lenker unbestimmten Grades verletzt und von Einsatzkräften des Roten Kreuzes Hartberg erstversorgt, bevor sie zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht wurden.

Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei aus Bad Waltersdorf konnte die Feuerwehr die beiden Unfallfahrzeuge entfernen, sicher abstellen und die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsmitteln reinigen, bevor sie ins Rüsthaus zurückkehrten.