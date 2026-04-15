„Der technische Part hat mich immer interessiert“, erklärt Susanne Gigl ihre frühe Leidenschaft für Nähmaschinen, die einst in keinem Haushalt fehlten. Heute sind aus den Alltagswerkzeugen von damals, mit denen man Löcher stopfte und kaputte Kleidung reparierte, professionelle Hobbygeräte für Menschen geworden, die sich kreativ austoben möchten.

Genau so jemand ist Susanne Gigl aus Schölbing. Ausgebildet an der ehemaligen Höheren Bundeslehranstalt Oberwart im Bereich Mode und Design, zog es sie schon im Praktikum zu den Nähmaschinen. Bei Pitter in Hartberg fand sie das entsprechende Fachgeschäft, dem sie auch nach ihrer Ausbildung treu blieb – und zwar mehr als 17 Jahre lang.

Markenbotschafterin mit Kreativwerkstatt

Seit November 2025 ist Gigl nun selbstständig und hat sich im Hof der Eltern ein eigenes Nähstudio eingerichtet. Als offizielle Vertriebs- und Servicepartnerin des Nähmaschinen-Herstellers Bernina ist sie dort aber nicht nur Anlaufstelle für die Produkte des Schweizer Unternehmens und etwaige Wartungsarbeiten für die Maschinen von Kunden.

Mit einem eng gesteckten Kalender an Workshops bietet sie Einsteigern, Fortgeschrittenen und Profis viele verschiedene Kurse zur Weiterbildung und zum Umgang mit einer Nähmaschine an: „Mir geht es darum, dass die Leute wieder Spaß an dem Ganzen haben“, so Gigl.

Denn das, was mit heutigen Nähmaschinen für den Hausgebrauch möglich sei, habe mit den Industriemaschinen und solchen, die in Schulen zum Einsatz kommen, nicht mehr viel gemein: „Wenn ich jemanden erzähle, dass die Maschine 180 verschiedene Stiche kann, dann sagt jeder ‚brauche ich nicht.‘ Aber wenn ich automatische Zierstiche zeige, dann ist das schon faszinierender.“

Intime Atmosphäre ohne Kaufzwang

In ihren Workshops geht es darum, die Maschinen und ihre Fähigkeiten kennenzulernen – und damit die eigenen zu erweitern. Für maximal drei Teilnehmer und bis zu vier Stunden sind ihre Kurse ausgelegt, um eine möglichst produktive Arbeitsatmosphäre zu schaffen: „Jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz und eine eigene Maschine.“

Hilfreich sei hierbei der Standort im Hof der Eltern in Schölbing, denn: „Ich kann mir viel Zeit für die Kunden nehmen und sie ganz individuell beraten.“ So entsteht ein zwangloser Raum zur Entfaltung und ein kreatives Miteinander, bei dem der Kauf einer Maschine (Einstiegspreis immerhin rund 1.300 Euro) in den Hintergrund gerät.