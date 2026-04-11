Mit rund 2500 Second-Hand-Brillen und an die 5000 Sonnenbrillen im Gepäck machte sich die Hartbergerin Romana Loidl mit ihrem Team Ende Jänner auf den Weg nach Afrika. Ihr Ziel war eine Schule in Sifoe in Gambia. Dort wollte man nicht nur Sehtests machen, sondern auch all jene, die Sehhilfen brauchen, mit einer Brille ausstatten. Zusätzlich setzte Loidl auf Präventionsarbeit. Das Team lehrte nicht nur Erste Hilfe, sondern sensibilisierte auch für das Tragen von Sonnenbrillen.

Pro Tag 200 Tests

„Wir haben pro Tag zwischen 150 und 200 Leute getestet“, erzählt Loidl. Die meisten davon waren zwischen 14 und 18 Jahre alt und Teil der 1700 Schüler, die in Sifoe zur Schule gehen. Weil sich der Aufenthalt der Österreicher herumgesprochen hat, sind aber auch Bewohner aus dem Ort gekommen. „Ein alter Mann war auf einem Auge blind, am anderen hatte er sieben Dioptrien. Ich habe ihm eine Brille aufgesetzt, er hat beim Fenster hinausgeschaut und nur gelächelt“, strahlt auch Loidl, als sie das erzählt und sagt: „Das ist schon was Wildes, wenn du die Leute sehend machst. Der Herr war vorher quasi blind.“

Neben teils hohen Dioptrien wurden bei vielen auch starke Hornhautverkrümmungen festgestellt. Spätestens dann wusste Loidl, warum ihr Gegenüber so schüchtern ist. „Wenn du nichts siehst, gehst du durch die Welt wie auf rohen Eiern. Das beeinträchtigt das ganze Wesen und spiegelt sich auch im Benehmen wider“, ist sie sich sicher. Deshalb passten sie nicht nur Brillen vor Ort an, sondern lassen 80 noch direkt in Gambia schleifen. Damit diese dann von ihren neuen Besitzern auch wirklich getragen werden, wurden vor Ort Menschen instruiert, was sie den Brillenträgern mit auf den Weg geben müssen. „Es ist ganz normal, dass ihnen am Anfang beim Tragen der Brille schwindelig wird. Das muss ihnen noch einmal jemand sagen. Nicht, dass die die Brille sonst nicht aufsetzen“, sagt Loidl.

Sonnenbrille für Erste Hilfe

Auf Präventionsarbeit hat die Hartbergerin auch während ihres Aufenthalts gesetzt. Wie wichtig es ist, von klein auf Sonnenbrillen zu tragen und welche Augenkrankheiten sich dadurch vermeiden ließen, hat Loidl auf Plakaten festgehalten. In Gambia hat sie Tausende Sonnenbrillen ausgeteilt. Nicht nur in der Schule, ebenso an Ärzte, Krankenschwestern oder Personen mit gutem Netzwerk. Auch am Ende des Erste-Hilfe-Kurses, der von einem Bludenzer Ehepaar abgehalten wurde, gab es neben einem Zertifikat eine Sonnenbrille.

Und es waren immerhin 205 Jugendliche, die daran teilgenommen haben. „Wenn einer von ihnen einmal einem anderen das Leben rettet, haben wir gewonnen“, sagt Loidl und erinnert sich: „Sie hatten wirklich keine Ahnung. Viele sterben bei Autounfällen, weil ihnen keiner hilft oder verlieren nach einer bei uns harmlosen Verletzung den Fuß.“

Große Dankbarkeit

Dass das Team aus Österreich in Sifoe auf so vielfältige Weise geholfen hat, wissen die Einheimischen zu schätzen. „Die Dankbarkeit war extrem. Sie haben mitbekommen, dass wir uns Urlaub genommen und unseren Flug selbst bezahlt haben“, erzählt Loidl und bereitet sich und Tausende Brillen schon für den nächsten Aufenthalt 2027 vor. Dann soll es in dieselbe Schule gehen, Loidl möchte aber auch noch mehr Menschen aus dem Umfeld zu Sehtests holen.