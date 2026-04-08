Werner Mucknauer, der die Fächer Mathematik, Geografie und Leibesübungen in seiner Zeit als Hauptschullehrer unterrichtete, war ein Vorreiter im EDV-Sektor. Als er 1989 die Leitung der Sporthauptschule Rieger in Hartberg – er hatte sie bis zu seiner Pensionierung 2003 inne – übernahm, forcierte er dort als zusätzlichen innovativen Schwerpunkt unter dem Slogan „Mit Hand, Herz und Hirn“ den Informatik-Unterricht.

Der Verstorbene war ein Mensch mit ausgeprägten Ecken und Kanten, der anstehenden Konflikten nicht aus dem Weg ging. Als vor Jahren ein Verkauf des Schlosses Hartberg an ein Familienunternehmen zur Debatte stand, griff er zur spitzen Feder und geißelte öffentlich die „Verzwergung“ von Hartberg. Für sein beherztes Engagement und seine großen persönlichen Verdienste bekam Mucknauer, vielfach liebevoll „Mucki“ gerufen, im Mai des Vorjahres die Ehrenmitgliedschaft des Historischen Vereins überreicht. Bei Stadtführungen blitzte sein umfangreiches Detailwissen über die Stadtgeschichte auf, die er für seine Zuhörerschaft lebendig machte.

© Franz Brugner

Sehnsucht nach fernen Ländern

Mucknauer, Offizier der Reserve, verlangte sich als auch anderen viel ab. Für bequeme Kompromisse war er nicht zu haben, sondern trat mit vollster Überzeugung für seine Anschauungen und Ideale ein. So auch als aktives Mitglied beim Lehrerbund, wo er sich tatkräftig für die Anliegen seiner Kollegen und Kolleginnen stark machte.

Ein Abenteuerbazillus schien in seinen Genen verankert gewesen zu sein. So fuhr der waghalsige Globetrotter etwa alleine mit seinem geländegängigen Auto über den Iran bis nach Afghanistan oder ritt mit einem Pferd über weite Strecken durch Kirgisien. Um die Sehnsucht nach fernen Ländern und fremden Kulturen zu stillen, nahm er gewisse Gefahren und Entbehrungen bereitwillig in Kauf.

Nun ist die beeindruckende Lebensreise von Werner Mucknauer zu Ende gegangen. Zurück bleiben schöne und dankbare Erinnerungen an einen besonderen Menschen, der immer das Gute gewollt hat. Zumindest hat er es mit aufrichtiger Ehrlichkeit stets aufs Neue versucht.