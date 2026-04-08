Im Streit um das Gaulhofer-Haus in Ilz (Kostenpunkt von rund 11,5 Millionen Euro) ist die nächste Eskalationsstufe erreicht. Es geht nun sogar so weit, dass bei der vergangenen Gemeinderatssitzung darüber abgestimmt wurde, ob eine „Rechtsvertretung zur Abwehr von Rufschädigung und Verleumdung der Marktgemeinde Ilz“ gegen Rosemarie Jörger eingesetzt werden soll.

Zum Hintergrund: Seit einem Jahr ist Jörger als Grüne-Gemeinderätin und Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Ilzer Gemeinderat tätig. Seitdem fordert sie auch konstant Aufarbeitung der Kosten für das Großprojekt in der Gemeinde. Anstatt Aufklärung habe sie jedoch keinerlei Auskünfte erhalten, so Jörgers Kritik. Schlussendlich landete das Thema sogar im steirischen Landtag, wo Grüne-Klubobfrau Sandra Krautwaschl – politisch pointiert – die Frage in den Raum warf, was mit den Millionen Euro passiert sei. „Dass dieses Projekt im Landtag schlecht geredet wird lassen wir uns nicht gefallen“, begründet Bürgermeister Stefan Wilhelm das umstrittene Vorgehen der Gemeinde gegenüber Jörger in der Sitzung.

„Rosi, wirst du dich entschuldigen?“

ÖVP- und FPÖ-Fraktionen nahmen Jörger ins Kreuzverhör. VP-Gemeinderätin Andrea Jeindl bezeichnete es als „Frechheit.“ VP-Gemeinderätin Melanie Mayr fordert indes eine Entschuldigung ein. „Rosi, wirst du dich dafür entschuldigen?“, fragt daraufhin Wilhelm. „Eine Demokratie muss es aushalten“, erklärt Jörger, „dass man Fragen stellt. Im Umkehrschluss erhalte ich jedoch nur Kritik und das will ich so nicht hinnehmen. Also nein, ich entschuldige mich nicht.“

In der Gemeinderatssitzung wurde debattiert und diskutiert © Livia Steiner

Rückendeckung erhielt Jörger von der Liste Friedheim. „Wir werden es nicht unterstützen, dass die kleinste Partei hier an den Pranger gestellt wird. Alle Parteien hier haben bereits einmal etwas gesagt, was nicht vertretbar ist und hier nun gegen eine einzige zu schlagen, ist nicht in Ordnung für uns“, fasst es August Friedheim zusammen.

Jörger blieb sitzen

Die erhitzten Gemüter sorgten auch für Chaos bei der Abstimmung. Man konnte sich nicht einigen, ob Jörger den Saal nun verlassen müsse, oder nicht. Nach längerem Hin und Her blieb die Grünen-Gemeinderätin einfach sitzen. Laut Amtsleiterin Sonja Gutzwar: „Nicht in Ordnung.“

Auch beim Wortlaut der Abstimmung kann man sich nicht einigen. „Geht es jetzt konkret nur um Rosi? Geht es darum, dass wir sie verklagen werden? Oder, was ist der Plan?“, kennt sich unter anderem Michael Kriendlhofer von der Liste Friedheim nicht mehr aus. Schließlich wurde – ohne genauer darauf einzugehen – einfach abgestimmt: ÖVP und FPÖ stimmten dafür, Liste Friedheim dagegen, Jörger enthielt sich der Stimme. Wie es jetzt genau weitergeht, bleibt unklar. Das einzige, was nach der Abstimmung feststeht: Man könnte nun als Gemeinde eine Rechtsvertretung beauftragen.

„Einschüchterungsversuche“

„Gezielte Einschüchterungsversuche“ ortet in diesem Fall Grünen-Landtagsabgeordnete Sandra Krautwaschl und lud daher bereits im Vorfeld der Sitzung zu einem Lokalaugenschein rund um das einstige Prestige-Projekt.

Krautwaschl war zudem als Zuseherin bei der Sitzung selbst dabei und bezeichnet das Vorgehen der ÖVP als nicht hinnehmbar: „Statt für Aufklärung zu sorgen und Schaden von der Gemeinde abzuwenden, wird versucht, die Gemeinderätin mundtot zu machen. Was soll hier verborgen bleiben? Warum ist die ÖVP so dahinter, dass die Vorgänge nicht lückenlos aufgeklärt werden?“ Als Grüne wolle man nun weiterhin an dem Thema dran bleiben und nicht locker lassen.