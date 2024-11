Mitte November ist es immer soweit – die „Oscars der Gastronomie“ werden vergeben, denn Gault&Millau verteilt wieder seine Hauben. Heuer sind sogar sechs Lokale aus der Oststeiermark vertreten – 2023 waren es noch fünf.

Über drei Hauben freut man sich bei „Gasthaus Haberl & Fink‘s Delikatessen“ in Walkersdorf bei Ilz. „Unsere Gäste wissen, dass sie bei uns kontinuierlich sehr gute Qualität erhalten“, erklärt Hans Peter Fink. „Es gibt eine Erwartungshaltung, die man erfüllen muss. Zu uns kommen viele und sagen –,bei euch wissen wir ja, dass es gut ist.“ Die drei Hauben würden weiters sehr gut zu der „sehr regionalen, ehrlich gekochten, dabei aber weltoffenen Küche passen“, so Fink.

„Schön ist bei uns natürlich auch, dass die nächste Generation schon in den Startlöchern steht.“ Das Traditionsgasthaus darf sich übrigens nicht nur über drei Hauben freuen, sondern auch über eine Nominierung bei den „Köpfen des Jahres in der Ost-und Südoststeiermark“ der Kleinen Zeitung in der Kategorie „Gastgeber“.

Drei Hauben für „Gasthaus Haberl & Fink‘s Delikatessen“: Bettina Fink-Haberl und Hans Peter Fink © Privat

Heuer zum ersten Mal dabei: „Schottis“ in Pöllau, das mit seiner ersten Haube ausgezeichnet wurde. „Wir haben nicht damit gerechnet, aber wir haben sie uns verdient“, erklärt Daniel Polzhofer und will hier auch sein Team – Küchenchef Manuel Liskounig und Souschef Tobias Blauensteiner – vor den Vorhang holen. „Unsere Küche ist ehrlich, klassisch und modern“, erklärt Liskounig. Man setzt aber auch auf Veränderung, so kommt das Restaurant seit drei Wochen nach dem Essen in Partylaune. „Es gibt dann einen DJ an der Bar“, so Polzhofer, der am Samstag ab 20 Uhr zur Hauben-Party lädt. „Es gibt ein Getränk aufs Haus sowie Häppchen.“ Auch der Glühweinstand ist schon geöffnet – hier ist die Haube dann mehr oder weniger wetterabhängig.

Eine Haube für „Schottis“ in Pöllau: Küchenchef Manuel Liskounig mit Daniel Polzhofer © Felix Werinos

Auch in Mönichwald war die Freude groß, als die neuesten Hauben-Prämierungen bekannt wurden. So darf sich der „Mönichwalderhof“ wieder über zwei Hauben freuen. „Wir sind einfach nur happy“, erklärt Bernd Konrath. Traditionelle Küche mit modernem Pfiff konnte die Gäste überzeugen. „Wir machen beispielsweise keinen herkömmlichen Tafelspitz, sondern wir sorgen für Nervenkitzel“, erklärt der Koch und Juniorchef des Drei-Sterne-Hotels, der heuer bereits TV-Köchin Silvia Schneider bei sich in Mönichwald begrüßen durfte.

Komplette Region profitiert

„Die Hauben, aber auch der TV-Auftritt haben dazu geführt, dass das Einzugsgebiet der Gäste wesentlich größer geworden ist. Mittlerweile kommen sie auch von Judenburg zu uns. Man sollte nicht unterschätzen, wie viele Gourmet-Reisende ihre Ausflüge nach guten Gasthäusern ausrichten.“ Die ganze Region profitiere daher von den Hauben, so Konrath, der auf eine „wahnsinnige Saison“ zurückblickt. Deswegen ist jetzt einmal Familien-Urlaub angesagt. Kulinarisch ist man ab 3. Dezember wieder für die Gäste da.

Zwei Hauben für den „Mönichwalderhof“ in Mönichwald: Bernd und Hanna Konrath mit ihren beiden Söhnen © Karl Schrotter

„Wir sind stolz, dass wir unseren Gästen seit mehr als 20 Jahren Qualität bieten“, freut sich Hannes Pusswald vom „Restaurant Pusswald“ Hartberg über eine Haube – und das zum 21. Mal. „Wir sorgen mit unserer ‚Cuisine Alpe Adria‘ für Kulinarik in der Stadt.“

Eine Haube für das „Restaurant Pusswald“ in Hartberg: Hannes Pusswald © Livia Steiner

Auf der Liste der Haubenlokale finden sich weiters der „Safenhof“ in Bad Waltersdorf (2 Hauben, 13 Punkte) sowie das „Retter Biorestaurant“ in Pöllau (1 Haube, 12 Punkte).

Oststeirerin ist „Gastronomin des Jahres 2025“

Zur „Gastronomin des Jahres 2025“ gekürt wurde Ulli Retter vom „Retter Bio-Natur-Resort“ in Pöllau. Das Urteil des Gault&Millau: „Ein großer Teil der positiven Energie, die dieses Refugium ausstrahlt, kommt von der Gastgeberin Ulrike Retter.“