Drei Küchen stehen parat – zwei davon für die Vorbereitungen, eine als Hauptküche im Studio in der „Blauen Lagune“ in Wiener Neudorf. So sieht es aus, wenn man einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten zur TV-Sendung „Silvia kocht“ wirft. „Alle aus dem Team waren unglaublich freundlich und professionell hoch zehn“, erklärt Bernd Konrath, Juniorchef des Drei-Sterne-Hotels „Mönichwalderhof“, in dem er auch aufkocht.