Bittere Bilanz am Ende des Jahres: Das Landwirtschaftsministerium hat Zahlen veröffentlicht, die die Bio-Landwirtschaft in Österreich einmal mehr ins Rampenlicht stellt – allerdings werfen diese nun einen größeren Schatten voraus, als gedacht: 2024 haben insgesamt 351 Betriebe ihren Bio-Vertrag gekündigt, so viele wie seit 1994 nicht. Aktuell gibt es hierzulande noch 24.100 Bio-Höfe. In sieben von neun Bundesländern haben mehr Bio-Betriebe ihre ökologische Wirtschaftsweise eingestellt. Basis für diese Auswertungen sind die aktuellen Invekos-Daten der EU und jene der Bio-Kontrollstellen.