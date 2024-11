Wenn allmählich die stille Zeit hereinbricht, scheint sie am Betrieb von Alexandra und Christoph Grain vorbei zu sein. Ein rotweißer Traktor parkt mitten am Hof in Höflach. Noch läuft er nicht. Denn gerade noch sind Christoph und seine Familie dabei, Motorsägen, Messbänder und Astscheren auf die grüne Hecklade zu verstauen. Der erste Baum ist fällig.