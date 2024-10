Wer glaubt, für ihren Sparverein hätten die Ost- und Südoststeirer in Zeiten finanzieller Knappheiten nichts mehr übrig, der irrt. Trotz oder vielleicht gerade wegen der Wirtschaftskrise und einer überdurchschnittlich länger andauernden Rezession im Land, legen Menschen in den Bezirken Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Südoststeiermark bewusst regelmäßig Geld zur Seite - in ihren Vereinen.