Eine lässige Zeit haben, neue Leute kennenlernen und Erfahrungen austauschen – das hat sich Laura Spies erwartet. Auch wollte sie zeigen, was sie trotz ihrer Erkrankung kann (wir berichteten). Und sie kann ganz schön was: Von 21. bis 29. September wanderte die 21-jährige Hartbergerin den spanischen Jakobsweg „Camino Ingles“ zusammen mit ihrer Blindenführhündin Zuri. Begleitet wurde Spies vom gemeinnützigen Verein „Independence Dogs Austria“ (IDA), mit Sitz in Ilztal, und weiteren Projektteilnehmern aus Österreich, Deutschland und Spanien.