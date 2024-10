Nachdem die Ordination in der Hauptstraße 6 in Grafendorf für längere Zeit leer stand, öffnet sie wieder die Türen für Patienten: Doktor Eduard Klug und sein Team bieten seit dem ersten Oktober eine Praxis für Allgemeinmedizin. „Nach 30 Jahren in der Chirurgie, habe ich beschlossen zu meinen Wurzeln zurückzukehren“, erzählt Klug über seine Motivation. Die Expertise, die er sich während dieser medizinischen Karriere aneignete, möchte er auch zukünftig in die Praxis miteinbringen. Zwei diplomierte Krankenpflegerinnen und eine Ordinationsassistentin unterstützen ihn dabei.