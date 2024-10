Die Glocke läutet die erste Gesprächsrunde ein und Schüler strömen in die Hartberghalle, in der sie bereits gespannt erwartet werden. Die Tische füllen sich, höfliche Begrüßungen folgen, manche nervös, manche enthusiastisch, alle mit Erwartungen, denn: „In 10 Minuten zum Traumjob“, verspricht die Plattform match2find.work, welche das Lehrlings-Speed-Dating organisiert, in dem Jugendliche und Arbeitgeber aus der Region unkompliziert zusammengeführt werden.