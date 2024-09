Auf der Ringwarte – sinnbildlich für den Überblick – startete die Oststeiermark in den Bildungsherbst. Vertreter der Gemeinden, der Wirtschaftskammer und der Regionalentwicklung Oststeiermark besprachen die geplanten Bildungs- und Berufsorientierungsmessen. Das gemeinsame Ziel sei es, Jugendlichen und Eltern Möglichkeiten an Bildung und Berufswahl in der Region aufzuzeigen. „Wir wollen den Kindern einen guten Weg in die Zukunft bereiten“, sagte Silvia Karelly, Vorsitzende der Regionalentwicklung Oststeiermark.

Ob höhere Schule oder Lehre – durch die Informationsmessen soll die Richtungsentscheidung für Kinder und Jugendliche erleichtert werden. Dementsprechend werden Schulen und Betriebe vertreten sein, die im persönlichen Gespräch Fragen beantworten und gebündelt Informationen aus vielen verschiedenen Bereichen liefern. Außerdem wird es an einigen Messeständen Chancen zum Ausprobieren geben, wodurch man die persönliche Eignung für einen Beruf testen kann.

Auf der Ringwarte für den sinnbildlichen guten Überblick über das Bildungsangebot in der Region © Stadtgemeinde Hartberg

Berufsorientierung als Prozess

Gerhard Ziegler vom IBI Weiz (Informations- und Beratungsinitiative für die duale Lehrausbildung) berichtet vom Vorjahr: „Alle Bildungsmessen in Summe hatten über 4500 Besucher bei 270 Ausstellern.“ Eine Aussage über die Erfolgsquote der Veranstaltungen sei aber schwierig, da Berufsorientierung ein Prozess sei, und der Besuch einer Messe nur ein Teil von vielen. Andere Maßnahmen wie Schnuppertage, Interessenstests oder Beratungen würden genauso zur Entscheidung beitragen. Die fortwährende Teilnahme von Schulen und Betrieben an den Messen zeige aber den Erfolgsfaktor. „100 Prozent der Firmen kommen im nächsten Jahr wieder“, sagt Ziegler.

Fürstenfeld

Den Auftakt der Bildungsmessen macht die Gemeinde Fürstenfeld am Donnerstag, 3. Oktober, von 17:00 bis 20:00 Uhr und Freitag, 4. Oktober, von 8:00 bis 13:00 Uhr in der Stadthalle Fürstenfeld. Der Eltern-Infoabend findet am Donnerstag ab 19:30 Uhr statt. Ebenfalls wird es einen Elternvortrag zum Thema „Die berufliche Zukunft Ihrer Kinder“ geben. Es werden ähnlich viele Betriebe wie Schulen vertreten sein, um Jugendliche über Schule und Beruf zu beraten.

Hartberg

In Hartberg findet die Bildungs- und Berufsmesse am Freitag, 11. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr und Samstag, 12. Oktober, von 9:00 bis 13:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Stadtwerke-Hartberg-Halle. Der Eltern-Infovortrag ist am Freitag ab 16:00 Uhr. Bürgermeister Marcus Martschitsch kündigt rund 70 Aussteller an, die Orientierung geben sollen und die Vielfalt an Ausbildung aufzeigen werden.

Birkfeld

Die Bildungsmesse der Gemeinde Birkfeld ist am Dienstag, 5. November, von 16:00 bis 19:00 Uhr in der Peter-Rosegger-Halle. „Wir haben ein tolles Angebot im Bildungsbereich und möchten dieses hervorheben“, sagt Bürgermeister Oliver Felber. Schülern sollen Möglichkeiten nach der Mittelschule bei ungezwungenem „In-Kontakt-Treten“ gezeigt werden.

Gleisdorf

Gleisdorf veranstaltet am Mittwoch, 13. November von 9:00 bis 14:00 Uhr die Bildungs- und Berufsorientierungsmesse (B-BOM) im forumKloster. Eltern- und Jugendinfoabend ist Dienstag, 12. November, von 17:00 bis 19:00 Uhr mit anschließendem Vortrag. „Es ist spannend, welche Möglichkeiten junge Leute haben, und umso wichtiger, diese aufzuzeigen“, sagt Bürgermeister Christopher Stark.

Weiz

Im Kunsthaus Weiz findet Mittwoch, 16. Oktober, von 8:00 bis 13:00 Uhr der Jobday statt. Tags davor, Dienstag, 15. Oktober, von 18:00 bis 21:00 Uhr, findet der Jugend- und Eltern-Infoabend statt, Vortrag ab 19:00 Uhr. „Wir haben alle Facetten der Bildung“, sagt Bürgermeister Ingo Reisinger. Im Jobday gebe es den Fokus auf Lehrausbildung. „Das sind Berufe, die unersetzbar sind“, sagt er.