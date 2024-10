Kathrin (geb. Wallner) und Stefan Bösenhofer haben am 24. August in der Pfarrkirche in Unterlamm geheiratet. Die kirchliche Hochzeit wurde vom Musikverein Söchau musikalisch begleitet. Die Stücke wurden vom Brautpaar ausgesucht und von den MusikerInnen umgesetzt. Das Brautpaar und die Gäste konnten sich an Stücken wie „The Story“, „Circle of Life“ aus König der Löwen und „The Book of Love“ erfreuen.