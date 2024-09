Es war ein emotionaler Aufruf, den die Großnichte jenes auf der Anreise zur „European Bike Week“ am Faaker See verunglückten Paares aus Grafenschachen auf Facebook postete (wir berichteten). „Wir freuen uns, wenn ein paar mit ihren Bikes zum Begräbnis kommen könnten.“ Das Posting wurde innerhalb weniger Tage knapp 4700 Mal geteilt – vor allem die Motorrad-Gemeinde nahm Anteil. Daher hatte man in der Heimatgemeinde des Paares am Freitagnachmittag auch vorgesorgt. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr waren im Einsatz, um bei dem Begräbnis alles in geordnete Bahnen zu lenken. Doch aufgrund des stürmischen und auch regnerischen Wetters blieben die erwarteten Biker-Massen aus. Nur wenige mischten sich in Lederkluft unter die Trauergemeinde.