Ein tragischer Unfall hat am vergangenen Freitag in Rosegg (Villach-Land) zwei begeisterte Harley-Fans aus dem Leben gerissen. Ein Mann und seine Ehefrau aus dem Burgenland haben eine frontale Kollision mit einem Pkw leider nicht überlebt. Via Facebook wird nun im Namen der Kinder dazu aufgerufen, zum Begräbnis in Grafenschachen am kommenden Freitag um 15 Uhr nach Möglichkeit mit den Motorrädern zu kommen. „Pauli hätte sich das soo gewünscht“, schreiben die Hinterbliebenen. Das Posting wurde mittlerweile mehr als 3300 Mal geteilt.