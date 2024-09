Auch wenn es derzeit für ganz konkrete Zahlen noch zu früh ist, eines scheint aber bereits jetzt festzustehen: Die 26. European Bike Week dürfte alle Erwartungen, was die Besucherzahlen anbelangt, übertreffen. Biker aus mehr als 50 Ländern sind heuer in Scharen an den Faaker See gepilgert, um dieses Event live mitzuerleben.