Die Unwetterkatastrophe im Bezirk am 8. Juni hat die Freiwillige Feuerwehr Grafendorf mehr gekostet als nur Nerven. Denn ihr Einsatzfahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass nun ein neues gekauft werden muss. Es fiel den Wassermassen, die an diesem Tag den Bezirk überrollten, zum Opfer.