Land räumt „falsche Ersteinschätzung“ bei Unwetterkatastrophe ein

Seit Sonntag war in offiziellen Aussendungen von einem „Dammbruch in Lafnitz“ und einem „technischen Gebrechen“ beim Rückhaltebecken in Bad Waltersdorf die Rede. Nun rudert das Land Steiermark jedoch zurück, es habe sich dabei um eine „falsche Ersteinschätzung“ gehandelt.