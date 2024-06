Am Abend des 8. Juni 2024 lösten sintflutartige Regenfälle ein Jahrhunderthochwasser in einigen Teilen des Bereichsfeuerwehrverbandes aus. Die ersten Alarmierungen trafen am Samstag gegen 19.45 Uhr in der Bereichsalarmzentrale ein. Im Sekundentakt folgten weitere. Die Chronologie der Katastrophe.