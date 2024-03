„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns die Kinderbetreuung leisten können“, freut sich Sozialreferent Joachim Friessnig in der jüngsten Fürstenfelder Gemeinderatssitzung. Denn mit einem neuen Kindergarten, der zurzeit in der Burgenlandstraße errichtet wird, sollen alle Kinder in der Region einen Betreuungsplatz erhalten.