Ein kürzlich erschienenes Flugblatt der Grünen in Fürstenfeld lässt die Wogen in der oststeirischen Thermenhauptstadt hochgehen, weil sich die Fraktion darin Erfolge in der Stadtentwicklung – vom öffentlichen Verkehr bis zur Energiewende – ans eigene Revers heftet. So lautet zumindest die Kritik ihrer politischen Gegner. Für Aufsehen sorgten vor allem die Aussagen darin, dass man eben nicht nur aktiv an den Projekten beteiligt gewesen sei, sondern die Energiewende in der Stadtgemeinde auch eingeleitet habe. Ihren Höhepunkt erreichte die Kritik nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der die Grünen von allen Seiten angeprangert wurden.