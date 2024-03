Hier finden Sie die geplanten Termine für die Osterspeisensegnung im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Pfarre Hartberg

Kloster, 9 Uhr

Ring-Bäckerkreuz, Safenau, Weinberggasse, 9.30 Uhr

Schildbach, Rotkreuzkapelle, Hopfau, 10 Uhr

Mitterdombach, Eggendorf, Oberbuch, 10.30 Uhr

Flattendorf, Penzendorf, Wenireith, Kloster, Krankenhauskapelle, 11 Uhr

St. Anna, Wolfgrub, Steinfeldgasse, Unterdombach, 11.30 Uhr

Löffelbach, Staudach Kapelle, Maria Lebing, 12 Uhr

Neuberg, Hochwart, Auerkreuz, Habersdorf, 12.30 Uhr

Kalvarienberg, Schölbing, 13 Uhr

Angersiedlung, 13.30 Uhr

Missionskreuz bei der Pfarrkirche, 17 Uhr

Open Air Osternachtfeier

Schildbach, 20 Uhr

Online unter www.igod.at.

Klosterkirche, 20 Uhr

Kalvarienberg, Ostersonntag, 5.30 Uhr

Feier der Auferstehung

Pfarre Pöllau

Kirchenackersiedlung, 10 Uhr

Prätis, 13 Uhr

Saifenboden, 13.30 Uhr

Rabenwald, 14 Uhr

Schönegg, Winzendorf, 14.30 Uhr

Pöllau - Kirchplatz, 15 Uhr

Osternachtfeier

Pfarrkirche, 20 Uhr

Pfarre Pöllauberg

Windisch Kreuz, 9 Uhr

Reiterer Kreuz, 9.30 Uhr

Handler Kreuz, 10 Uhr

Kopper Kreuz, 10.30 Uhr

Dorfkapelle Zeil, 11 Uhr

Patritzikapelle, 11.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarrkirche, 20 Uhr

Pfarre Grafendorf

Pfarrkirche, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr und 15 Uhr

Kapelle Lafnitz, 11.30 Uhr

Pfarrkirche, 20 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Kaindorf

Kopfing Taucher Kapelle, 13 Uhr

Dienersdorf Teubl Kreuz, 13 Uhr

Hartl Engelskapelle, 13 Uhr

Pfarrkirche, 14 Uhr

Kapelle Obertiefenbach, 14 Uhr

Kirche St. Stefan, 14 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Ebersdorf

Pfarrkirche, 11 Uhr

Tödtling Kreuz, 11 Uhr

Lederer Bildstock, 11 Uhr

Kröpfl Kreuz, 11 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Neudau

Hackerberg, 12 Uhr

Unterlimbach, 12.30 Uhr

Neudauberg, 13.30 Uhr

Pfarrkirche, 14 Uhr

Pfarrkirche, 18.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Wörth

Pfarrkirche, 13 Uhr

Pfarre Unterrohr

Pfarrkirche, 10 Uhr

Kapelle Oberrohr, 10.30 Uhr

Pfarrkirche, 18.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre St. Magdalena

Pfarrkirche, 9 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre St. Johann/Haide



Unterlungitz Kapelle, 9 Uhr

Pfarrkirche, 10 Uhr

Altenberg Schusterkapelle, 10.30 Uhr

Pflegezentrum Föhrenhof, Mitterberg, Lorettokapelle, 11 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Burgau

Müllner-Kreuz, 12 Uhr

Alte VS Burgauberg, 13 Uhr

Pfarrkirche, 14 Uhr

Pfarre Bad Waltersdorf

Pfarrkirche, 9.30 Uhr und 16 Uhr

Geiseldorf, Speilbrunn, 9.30 Uhr

Waltersdorfberg, Sebersdorf, Leitersdorf, 10 Uhr

Großhart, Neustift, Sauberg, 10.30 Uhr

Hohenbrugg, Wagenhals, Wagerberg, 11 Uhr

Lichtenwald, Rohrbach, Oberlimbach, 11.30 Uhr

Sebersdorfberg, Haller, 12 Uhr

Pfarrkirche, 20 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Altenmarkt

Pfarrkirche, 11 Uhr

Speltenbach, 13 Uhr

Stadtbergen, 14 Uhr

Kohlgraben, 15 Uhr

Maierhofen, 15.30 Uhr

Pfarrkirche, Ostersonntag, 6 Uhr

Feier der Auferstehung

Pfarre Bad Blumau

Lindegg, 10 Uhr

Schwarzmannshofen, 10 Uhr

Jobst, 10.30 Uhr

Kleinsteinbach, 10.30 Uhr

Loimeth, 11 Uhr

Pfarrkirche, 11 Uhr

Pflh. Compass, 11.30 Uhr

Bierbaum, 11.30 Uhr

Pfarre Fürstenfeld

Pfarrkirche, 11 Uhr

Blasiusbildstock, 13 Uhr

Wieskapelle, 14 Uhr

Josefikapelle, 15 Uhr

Pfarrkirche, 20.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Großwilfersdorf

Pfarrkirche, 13.30 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Hainersdorf

Obgrün, 13.30 Uhr

Riegersdorf, 14 Uhr

Pfarrkirche, 14.30 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Ilz

Pfarrkirche, 7.45 Uhr und 11.30 Uhr

Reigersberg, 9 Uhr

Walkersdorf, 9.15 Uhr

Kleegraben, 9.30 Uhr

Kalsdorf, 9.45 Uhr

Neudorf, 10 Uhr

Hainfeld, 10.15 Uhr

Herrnberg, 10.30 Uhr

Mutzenfeld, 11 Uhr

Buchberg, 13.20 Uhr

Dörfl, 13.40 Uhr

Haiderberg, 14 Uhr

Nestelbach, 14.20 Uhr

Pöngraben, 14.40 Uhr

Obergschmaier, 15 Uhr

Untergschmaier, 15.20 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Bad Loipersdorf

Pfarrkirche, 11 Uhr

Stein, 13 Uhr

Thermenkapelle, 14 Uhr

Pfarrkirche, 18 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Ottendorf

Pfarrkirche, 8 und 11.30

Weinberg, 8.30 Uhr

Breitenbach, 9 Uhr

Ziegenberg, 9.30 Uhr

Ziegenreith, 10 Uhr

Tiefenberg, 10.30 Uhr

Kogl, 11 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Söchau

Pfarrkirche, 11 Uhr

Aschbach-Kapelle, 13 Uhr

Filialkirche Übersbach, 14 Uhr, 15 Uhr

Pfarrkirche, Ostersonntag, 6 Uhr

Feier der Auferstehung

Pfarre Stubenberg

Pflegeheim, 10 Uhr

Pfarrkirche, 16 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre St. Johann/Herb.

Dorfkreuz, 12.30 Uhr

Rosalienkapelle, 12.45 Uhr

Dampfhoferkreuz, 13 Uhr

Feichtingerkreuz, 13.30 Uhr

Breitenbergerkapelle, 14.15 Uhr

Maria Fieberbründl, 15 Uhr

Pfarre Großsteinbach

Blaindorf, 14 Uhr

Kroisbach Feuerwehrhaus, 14.15 Uhr

Großhartmannsdorf, 14.30 Uhr

Neusiedl, 14.45 Uhr

Auffen, 15 Uhr

Hartl, Langkreuz, 15.15 Uhr

Großsteinbach St. Josef Statue, 15.30 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Dechantskirchen

Kroisbach, 14 Uhr

Pfarrkirche, 15 Uhr

Hohenau, 16 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Eichberg

Pfarrkirche, 10 Uhr

Dorfkapelle – Lebing, 10 Uhr

Faustmann - Schnellerviertel und Kleinschlag, 10 Uhr

Pfarre Festenburg

Ölbergkapelle, 9.45 Uhr, 11 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Mönichwald

Pfarrkirche, 14 Uhr

Wetterkreuz Karnerviertel, 14 Uhr

Kapelle-Fam. Höllerbauer, 14 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Waldbach

Kirchplatz, 11 Uhr

Kapelle Breitenbrunn, 11 Uhr

Kumpfmühle/Kreuzung, 11 Uhr

Lueger Karl/Marterl, 11 Uhr

Kern/Hof, 11 Uhr

Pfarre Friedberg

Kirchplatz, 10 Uhr

Mutter Teresa Kapelle, 11 Uhr

Kindergarten, 13 Uhr

Ehrenschachen, 13.30 Uhr

Schwaighof, 14.15 Uhr

Pflegewohnhaus, 15.15 Uhr

Stadtpfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Pinggau

Vor der Pfarrkirche, 10 Uhr, 15 Uhr und 16.45 Uhr

Schaueregg, 11 Uhr

Tauchen, 11.30 Uhr

Baumgarten, 12 Uhr

Sparberegg, 13 Uhr

Haideggendorf, 13.30 Uhr

Dirnegg, 14 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Rohrbach/Lafnitz

Antoniuskapelle, 10 Uhr

Pfarrkirche, 11 Uhr

Markuskapelle (Limbach), 11 Uhr



Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Schäffern

Pfarrkirche, 13.50 Uhr und 16 Uhr

Pfarrkirche, 19 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre St. Jakob/Walde

Pfarrkirche, 11 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre St. Lorenzen/W.

Pfarrkirche, 9.45 Uhr

Kirchhof, 10.45 Uhr

Pfarrkirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Vorau

Vorau: Stiftskirche, 12 Uhr

Marienkrankenhaus, 13.30 Uhr

Marktkirchenplatz, Wilfinger Kapelle, 14 Uhr

Schachen: Greilbergsiedlung, Bammelbauer, Toni in Rechberg, Bauhof Eislaufplatz, Franzl im Weg Kapelle, 14 Uhr

Puchegg: Lindenviertelsiedlung, Kagerwirt, 14 Uhr

Vornholz: ehemaliges Gemeindehaus, Jogl in Vornholz-Kapelle, Brandl-Kapelle, Am Berg Nr. 14, 14 Uhr

Riegersbach: Luisl in Riegersbach Kapelle, Luisl in Graben Kreuz (Kernegger), Krogger-Kapelle, 14 Uhr

Reinberg: Reinbergkirche, Kottingdorf-Kreuz (Ohrnhofer), 14 Uhr

Stiftskirche, 19.30 Uhr

Osternachtfeier

Pfarre Wenigzell

Dorfplatz, 14 Uhr



Pfarrkirche, 20 Uhr

Osternachtfeier

Evangelische Kirchen

Karfreitag:

Fürstenfeld. 10 Uhr: Pflegeheim Augustinerhof, Gottesdienst; 18 Uhr: Ev. Heilandskirche, Gottesdienst mit Abendmahl

Hartberg. 9. 30 Uhr: Jesus-Christus Kirche, Gottesdienst

Rudersdorf. 14 Uhr, Bethaus, Gottesdienst mit Abendmahl

Ostersonntag:

Fürstenfeld, 5.50 Uhr: Auferstehungsfeier in der Ev. Heilandskirche, anschließend Osterjause; 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Ev. Heilandskirche.

Hartberg, 9.30 Uhr, Gottesdienst, Jesus-Christus-Kirche.

Ostermontag, 9 Uhr, Kapelle im Stift Vorau, Gottesdienst.

Die Daten dieser Liste stammen von der Diözese Graz-Seckau und von der Evangelischen Kirche und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.