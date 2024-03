Darum setzt Ringana auf die Verwendung von Pilzen

Ringana produziert am Standort in der Hartberger Angerstraße 13 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel in Form von Caps. Dabei spielen auch getrocknete Pilze eine wichtige Rolle – und das schon lange, bevor der Mushroom-Trend in aller Munde war.