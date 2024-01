Caroline Friesenbichler (21) aus Mönichwald macht eine Lehre als Chemieverfahrenstechnikerin beim Frischekosmetik-Hersteller Ringana in Hartberg. Über Reinräume und die Kunst des Veredelns.

Weißer Mantel, Maske, Haarnetz, kein Schmuck, desinfizieren – erst dann geht es in den sogenannten Reinraum. Nein, Caroline Friesenbichler arbeitet nicht als Ärztin. Trotzdem spielen Hygiene und Sauberkeit eine zentrale Rolle, denn die 21-Jährige aus Mönichwald absolviert eine Lehre zur Chemieverfahrenstechnikerin bei Ringana. Sie ist damit eine von 14 Lehrlingen, die das Unternehmen derzeit in sieben Lehrberufen wie beispielsweise in der Betriebslogistik oder im Labor ausbildet. „Mir taugt‘s voll“, fasst sich die 21-Jährige kurz und strahlt.