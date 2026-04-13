„Machen wir uns einen schönen Abend“, forderte der Wiener Liedermacher und Schriftsteller Ernst Molden das Judenburger Publikum auf und man folgte dieser Bitte nur zu gerne. Der Faszination von Liedern aus Wien, verpackt in charmant grantelnden Wortwitz und fesselnder Musik konnte man sich nicht entziehen. Flankiert von den fantastischen Musikerinnen Maria Petrowa (Drums und Percussion) und Marlene Lacherstorfer am E-Bass zog Molden selbst alle Register seines musikalischen Könnens, sowohl als Sänger, Gitarrist und Mundharmonikaspieler. Die Auswahl aus seinen rund 300 Liedern präsentierte einen abwechslungsreichen Querschnitt, in dem er an seiner Liebe zu Wien keinen Zweifel lässt, aber auch ganz unaufgeregt die einen oder anderen Hoppalas der Wiener aufzeigt. Dem 90-minütigen Programm wurde mit der Zugabe „Awarakadawara, wo san meine Hawara“ die Krone aufgesetzt und es gab tosenden Applaus des Publikums.