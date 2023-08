Politik

Wenn die ÖVP am Vormittag fordert, was sie am Nachmittag nicht umsetzt

Kommentar. Hochrangige ÖVP Politiker aus der Steiermark, Kärnten und Salzburg wollen "mit einer Stimme" sprechen, um sich im Bund mehr Gehör zu verschaffen. Dort regiert allerdings die eigene Partei schon seit Jahrzehnten.