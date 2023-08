"Der Doktor" bleibt die große Liebe der MotoGP-Fans in Spielberg

Mit Fotoserie. Gelb ist Modefarbe in Spielberg, sie steht für Valentino Rossi, der vor zwei Jahren auf dem Red Bull Ring seinen Rückzug bekannt gegeben hat. Er hat sich in die Herzen der Fans gebrannt und tauchte am Freitag sogar leibhaftig auf.