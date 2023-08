Mitte August strömen wieder Zigtausende Menschen ins Murtal und sie werden für ordentlich Stimmung am Red Bull Ring sorgen. Bei der MotoGP stehen nicht nur spektakuläre Rennen am Programm, sondern auch "Entertainment pur" wird versprochen. Abseits der Rennstrecke sind laut den Gastgebern mit dem "Meet the Riders", dem "Hero Walk am Styrian Green Carpet" und einem "Pit Lane Walk" zahlreiche Höhepunkte garantiert.