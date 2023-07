Es war das Auftreten des Onkels seines Vaters, damals Revierförster im Forstbetrieb Mayr-Melnhof in Frohnleiten, welches Hans Liebfahrt bereits als Kind imponierte. "Er hat mich damals aufgrund seines vornehmen Försterauftretens in Lodengewand und Krawatte und seines umfassenden Waldwissens sehr inspiriert", sagt Liebfahrt. Dessen Aussage "Arbeitets doch mehr im Wald, da ist das Einkommen besser, als auf der steilen Leitn" hat Liebfahrts Vater damals dazu bewogen, den Wald als zusätzliches wirtschaftliches Standbein auszubauen – so wie es bei vielen landwirtschaftlichen Betrieben Usus ist. Liebfahrt selbst ist heute Oberforstrat, pensioniert, und war zuletzt in der Landesforstdirektion tätig. Er betreut auch heute noch den Stiftswald der Benediktinerabtei "ehrenamtlich".