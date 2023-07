Aufräumarbeiten in Murau

Eine Unwetterfront mit starkem Wind zog in den späten Nachmittagsstunden des 17. Juli durch Murtal und Murau. Im Bezirk Murau waren die Feuerwehren Stadl an der Mur, St. Georgen am Kreischberg, Murau, Ranten und Peterdorf im Einsatz, um umgestürzte Bäume aufzuräumen, die die Straßen blockierten. Im Gemeindegebiet Murau waren die B 96 und B 97 betroffen, wobei die B 97 auch bis zu 30 Zentimeter überflutet wurde. Die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen hatte einen Keller auszupumpen.